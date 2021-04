“Basta, vogliamo aprire e lavorare in sicurezza”, il 3 e il 7 a Marano l’iniziativa dei commercianti penalizzati dai decreti

471 Visite

“Basta, non è giusto, non ne possiamo più”. I commercianti di Marano, quelli costretti a chiudere sulla scorta dei decreti governativi e regionali, hanno deciso di inscenare una protesta. L’iniziativa si chiama “Io apro”. Il 3 aprile saracinesche alzate e luci accese, in segno simbolico, per richiamare l’attenzione sulle loro attività e sulle problematiche che li attanagliano.

Il giorno 7, invece, si prefiggono l’obiettivo di iniziare a vendere. Una iniziativa forte, se dovesse realmente concretizzarsi, che avrebbe una eco importante anche a livello regionale e nazionale. All’iniziativa, promossa tra gli altri da Biancamaria Pezzuto (nella foto in basso), dovrebbero aderire decine di commercianti dei principali corsi cittadini. “E’ ingiusto penalizzare solo alcune categorie – spiega Bianca Pezzuto, vicepresidente Oroitaly – Anche noi siamo in grado di aprire e operare in sicurezza”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS