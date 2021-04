BACOLI, STABILIZZATI GLI LSU

Per chi difende da sempre i diritti dei lavoratori la firma dei contratti di 20 “lavoratori socialmente utili” è una bella, un’ottima notizia.

Opera del Governo – che con la finanziaria 2020 ha destinato agli enti 9.262,22 euro a LSU per farli assumere – e dell’Amministrazione che ha colto questa occasione proseguendo i tentativi del passato: furono stabilizzati infatti altrettanti lavoratori nel 2010-12.

Consigliamo perciò al Sindaco d’essere sì soddisfatto ma di non “strafare” se non vuole fare di questo indubbio risultato un altro bluff.

Perché la stabilizzazione è stata “etero-finanziata” cioè il Comune ha assunto gli LSU ma coi fondi dello Stato e coi soldi degli altri siamo un pò bravi tutti…

Perché la stabilizzazione riguarda 20 lavoratori di cui alcuni andranno in pensione già ad aprile e di cui quasi tutti erano già “integrati” negli uffici svolgendo da anni mansioni simili ai dipendenti stabili.

Perché i neo-assunti lavoreranno solo al 50 % – 18 ore settimanali – e non si sa quanto dovranno aspettare per il tempo pieno.

Con questo non vogliamo sminuire l’Amministrazione ma riportarla con i “piedi per terra”.

La sproniamo a non dimenticarsi, da subito, dei part time, questi nuovi ma anche quelli storici come alcuni agenti di Polizia municipale.

A superare i provvedimenti “tampone” dal servizio civile al reddito di cittadinanza, dai dipendenti volontari ai volontari dipendenti.

A perseguire soluzioni strutturali alle carenze del personale e dei servizi: l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e pieno.