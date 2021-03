Napoli: Covid e crisi economica, fallito il Gran bar Riviera

591 Visite

Il Covid e i suoi effetti sull’economia. Chiude il bar Riviera, lo storico esercizio della Riviera di Chiaia, ormai «nelle mani dei curatori fallimentari». La voce, come riporta Il Mattino, è già diffusa tra gli imprenditori del settore, alcuni dei quali sono stati invitati all’acquisto dell’attività. La zona è in ginocchio e sono tantissime le attività chiuse. Finita la resistenza dei commercianti e di tutto il tessuto produttivo. Il Covid, qui, in una fetta di città tanto centrale quanto problematica, ha compiuto un vero sterminio dell’economia.













