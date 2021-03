Traffico di droga tra Marano e Roma, gli avvocati degli indagati: “Processo da celebrare a Roma”. Il giudice si è riservato

517 Visite

Si è tenuta oggi l’udienza preliminare dinnanzi al Gup De Angelis del Tribunale di Napoli a carico di Lubrano Armando, Gala Paolo, De Fenza Celeste, Gala Antonio, Gala Giacomo (questi ultimi già operanti a Roma, come ricostruito dai magistrati della Dda) e Moccia Ciro per aver promosso una associazione finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di droga, cocaina e hashish, tra Marano e Roma, con l’aggravante di aver agevolato il clan Orlando. All’udienza i difensori hanno sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale: per le difese sarebbe infatti radicata in quel di Roma, dove si sarebbe ideata e programmata l’associazione. Il Gup ha rinviato l’udienza all 11 maggio. In quella data scoglierà la riserva sulla eccezione proposta. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Antonio Cavallo, Luigi Senese, Luca Giuli, Angelo Ferrara e Paturzo.













