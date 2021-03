A Villaricca 71 contagiati attivi: il sindaco chiude il cimitero e i parchi cittadini, ma solo nel weekend

70 Visite

Sicuramente rispetto a tutte le altre realtà, a Villaricca, per fortuna, i contagi in piena “terza ondata” sono contenuti e questo grazie alla collaborazione della stragrande maggioranza della popolazione e anche ai provvedimenti varati dall’amministrazione comunale in un’ottica di prevenzione, senza correre ai ripari quando ormai era troppo tardi. Questo è il percorso che abbiamo scelto e fino a questo momento ha pagato: prevenire è meglio che curare. Perché, ormai, il problema c’è, il virus è in circolazione con le sue invasive varianti che colpiscono in maniera più decisa pure i giovani. Ecco allora che la prevenzione restava e resta l’unico antidoto contro la diffusione della pandemia in quanto a me interessa tutelare la salute dei cittadini. Intervenire in ritardo, a contagi avvenuti, sarebbe stato un enorme fallimento per l’amministrazione ed un problema serio per tante famiglie. Ecco perché alcune volte si assumono decisioni che nel breve periodo possono risultare impopolari perché siamo tutti stufi di vivere in queste condizioni e di vedere i nostri bambini lontano dalla loro scuola, lontani da ogni attività sportiva, lontani dai punti di aggregazione; ma un sindaco assume decisioni su ciò che è giusto per la collettività e non su ciò che magari in quel momento è popolare.