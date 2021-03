87 Visite

Il cantante Irama rischia l’esclusione dalla gara e non si potrà esibire questa sera al Festival di Sanremo. L’artista dovrà andare in quarantena, a seguito della positività al Covid di uno dei componenti del suo staff. Tuttavia, Amadeus, in conferenza stampa ha annunciato che chiederà il permesso di cambiare il regolamento per farlo partecipare con la registrazione delle prove.













