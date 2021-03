M5S, Iovino: “Con Conte vinceremo la sfida per risollevare il Paese”

21 Visite

“Con Giuseppe Conte il Movimento 5 Stelle ha percorso, negli ultimi anni, il tragitto più importante e difficile, che ci sta conducendo verso la definitiva maturazione. Insieme abbiamo affrontato la nascita di due Governi, ma soprattutto abbiamo contrastato l’epidemia pandemica meglio di chiunque altro in Europa. Ed è sempre al fianco dell’ex premier che abbiamo ottenuto la più importante quota di Recovery Fund. Con lui oggi siamo pronti ad affrontare e vincere la sfida più difficile per risollevare e far tornare a correre il nostro Paese”. Così il deputato del Movimento 5 Stelle e responsabile per i rapporti interni in Campania Luigi Iovino.

“Conte non è approdato nel Movimento da un giorno all’altro – prosegue Iovino – ma ne era già parte attraverso la condivisione dei nostri valori e dei nostri principi fondanti, oltre che per l’amore per il Paese e l’impegno per il bene comune. Insieme abbiamo respinto fango e critiche e il tempo sta dando ragione all’opportunità di scelte che erano sembrate impopolari, ma che si sono rese necessarie nell’interesse di tutti e delle quali oggi ne traiamo vantaggio. E non è un caso – ha concluso il parlamentare M5S- se oggi siamo tornati a essere la forza politica più apprezzata dai nostri cittadini”.













