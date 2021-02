Piazza Guglielmo Pepe e Mercato: denunciati 3 parcheggiatori abusivi

83 Visite

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno denunciato G.B. e G.D.M., 40enni napoletani con precedenti di polizia, che in piazza Guglielmo Pepe sono stati nuovamente sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, hanno loro notificato un ordine di allontanamento.

Inoltre, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 G.D.M. poiché si trovava fuori dal proprio comune di residenza e gli è stato altresì notificato l’avviso di avvio del procedimento per l’applicazione del divieto di ritorno nel Comune di Napoli, e G.B. perché privo della mascherina; quest’ultimo, inoltre, destinatario della misura dell’avviso orale, è stato denunciato anche per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in quanto sottoposto a DACUR (divieto di accesso alle aree urbane).

Nella stessa mattina, infine, in piazza Mercato i poliziotti hanno denunciato P.D.F., 63enne napoletano con precedenti di polizia, poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento, sanzionandolo altresì per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché privo della mascherina.













