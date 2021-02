Marano, Emanuela lancia una raccolta fondi per salvare il suo cane

111 Visite

Riceviamo e pubblichiamo: “William, il mio cagnolino, è un meticcio di un anno salvato dalla strada. Purtroppo, circa 15 giorni fa ha avuto un’emorragia, ma nei giorni trascorsi, dopo essere stato ricoverato in 3 cliniche tra Roma e Napoli, si è scoperto che probabilmente è affetto da Linfoma. Al di là di ciò, dalla tac sono emersi vari pallini dei fucili di chi va a caccia. Sarà un caso, dunque, aver ritrovato il mio William in via Corree di Sotto? zona dove spesso e volentieri si sentono spari di fucili da caccia, sebbene sia vietata tale attività. Ad oggi sono stati necessari oltre 2.500€, ma altrettanti ce ne vorranno per operarlo. Vi chiedo, se potete e volete, di fare una piccola donazione affinché possiate aiutarmi a coprire le spese veterinarie occorse sino ad oggi e quelle eventuali che ancora dovrò sostenere. In ogni caso, qualora la cifra donata dovesse essere superiore alle spese affrontate (non credo, ma lo spero), la parte eccedente sarà devoluta a qualche struttura sanitaria-veterinaria/associazione/canali che ne avrà necessità e che magari sarete voi stessi a segnalarmi. Grazie a tutti per l’aiuto che saprete darmi. Di seguito il link per la raccolta fondi. (Lettera firmata da Emanuela, cittadina di Marano)”.

https://www.facebook.com/donate/229327672169897/230297145406283/?app=fbl













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS