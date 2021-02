Governo Draghi, i 23 ministri hanno giurato

99 Visite

Draghi e i suoi ministri hanno giurato. Il primo giuramento in era Covid. Tutti in abiti eleganti e tutti rigorosamente con la mascherina Ffp2 sul viso, seduti distanziati nel Salone delle Feste. “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”, Mario Draghi per primo ha pronunciato la formula di rito e firma.

A fine giuramento, è previsto il primo Consiglio dei ministri. Prima però, alle 13, la cerimonia della campanella a Palazzo Chigi con il passaggio di testimone tra l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e Draghi. Mercoledì la fiducia in Senato e giovedì alla Camera, ma tutto potrebbe svolgersi anche nella sola giornata di mercoledì.













