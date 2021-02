Governo Draghi, 50 senatori grillini in subbuglio. “Ora è troppo”, ma Grillo e Di Maio sono in pressing

A palazzo Madama insomma il gruppo M5s è diventata una polveriera. Il fronte è ampio: sono una cinquantina i senatori che al momento non avallerebbero l’operazione. La maggior parte, in realtà, sarebbe per l’astensione, per far partire il governo ma senza metterci la faccia. Per non essere tacciati come i ‘sabotatori’ ma anche per quelli che hanno detto sì all’uomo dei ‘poteri forti’.