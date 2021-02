Calcio dilettanti, ecco il piano per la ripartenza per Eccellenza e settore femminile. Un protocollo ad hoc

108 Visite

Il presidente Cosimo Sibilia e i consiglieri federali in quota Lnd sottoporranno all’esame della Federcalcio le condizioni per consentire la predisposizione di un protocollo sanitario ad hoc per tale tipo di attività, la richiesta di un contributo straordinario federale per garantire l’effettuazione dei tamponi e della sanificazione degli ambienti con esonero o comunque con una forte riduzione delle spese a carico delle società. Nel piano elaborato dal consiglio direttivo anche il blocco delle retrocessioni e la possibilità di mantenere il posto nella categoria per le società che dovessero rinunciare per difficoltà economiche.

«Promuovere il calcio e giocarlo é la nostra missione – ha affermato Sibilia, che è candidato alla presidenza della Figc nell’assemblea fissata il 22 febbraio – e porre le condizioni per la ripresa dei nostri massimi campionati regionali rappresenta un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio dilettantistico. Ma dobbiamo essere consapevoli della grande responsabilità di questa scelta e di complessità che ricadono non solo sulla Lnd ma anche su tutti quelli che hanno aperto a questa prospettiva, alimentando le speranze di club e tesserati. Quella disponibilità deve essere confermata, su tutti i fronti, soprattutto quelli economici, altrimenti ogni sforzo sarà stato vano».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS