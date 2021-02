Matteo Bassetti stronca il piano vaccinale di Arcuri: “Un fallimento”

114 Visite

Matteo Bassetti non mezzi termini e boccia punto per punto il piano vaccinale sfornato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri.

“Non voglio giudicare le persone, – dice, intervistato da AdnKronos Salute, il direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria – ma il piano vaccinale ad oggi è stato un fallimento quindi è bene comunque cambiare. C’è bisogno di un nuovo impulso. Troppe cose non hanno funzionato, al di là dei ritardi sui vaccini, dai bandi alle assunzioni dei medici”. E, dato il prevedibile cambio di guardia con l’uscita di scena del governo Conte II, Bassetti spinge per un turn over ai vertici di una struttura commisariale totalmente incapace di gestire l’emergenza in tutte le sue fasi. “Ci vuole una nuova ripartenza – sottolinea l’infettivologo genovese – e occorre ripensare una campagna informativa ad alto livello, con più siti dove fare le vaccinazioni sfruttando le farmacie, i medici di famiglia, le fiere e le caserme. Occorre vaccinare velocemente per evitare altre ondate e la circolazione delle varianti”.













