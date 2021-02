Governo Draghi, alcuni partiti pongono veti ma non hanno capito: sarà un governo istituzionale, aperto a tutti e di alto profilo

219 Visite

Il governo Draghi, come ripetuto da Mattarella, deve essere un governo istituzionale e di alto profilo. Quindi i veti che Pd o Leu hanno posto in queste ore non saranno ascoltati. Draghi ascolterà tutti e aprirà a tutti, ma alla fine chiederà competenza, grande competenza.

Stando a quanto riporta La Stampa, uno dei nuovi ingressi potrebbe essere quello di Carlo Cottarelli, uno dei tecnici più stimati al Quirinale. Potrebbe essere messo alla guida degli Affari europei o potrebbe addirittura ricevere un incarico ad hoc per gestire i miliardi del Recovery Fund. Nessuna speranza, invece, per la titolare dell’Istruzione Lucia Azzolina, che potrebbe essere rimpiazzata da un tecnico, Patrizio Bianchi, coordinatore della task force di esperti incaricati di pianificare il rientro a scuola. Altri due candidati tecnici sono l’economista Lucrezia Reichlin e l’ex presidente dell’Inps Tito Boeri. A loro potrebbero essere affidati i dicasteri di Sviluppo economico e Lavoro.

Potranno restare sereni solo due o tre dei ministri attuali. Pare infatti che non verranno sostituiti Roberto Speranza, Francesco Boccia e forse Roberto Gualtieri all’Economia. Ma se la giocheranno anche il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini. Resta forte, invece, la candidatura dell’ex presidente della Consulta Marta Cartabia per la Giustizia. Alfonso Bonafede, dunque, verrà fatto sicuramente fuori. Pare, inoltre, che Draghi voglia portare con sé a Palazzo Chigi il suo consigliere più fidato, Eugenio Sgriccia, al suo fianco sia negli anni della Banca d’Italia che in quelli della Bce. Diventerebbe capo di gabinetto. Gli altri politici che potrebbero salire sul carro Draghi sono Ettore Rosato e Teresa Bellanova di Iv; Mara Carfagna, Mariastella Gelmini e Antonio Tajani di Fi. Se poi dovesse aggiungersi anche la Lega di Matteo Salvini, gli schemi tornerebbero di nuovo a stravolgersi. La prima a cadere sarebbe Luciana Lamorgese.













