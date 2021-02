Marano, Izzo: “Risalgono i contagi, non puntare il dito solo sulle scuole”

431 Visite

A pochi giorni dall’apertura delle scuole secondarie di I° e 2° grado i contagi risalgono e il dito viene puntato nei loro confronti.

I genitori si sono attestati su due posizioni, da una parte la frange propensa all’apertura in presenza, perché stanchi della didattica a distanza, dall’altra i più ansiosi che hanno una vera fobia nei confronti dell’apertura della scuola. Voler criminalizzare la scuola quale fucina de contagi é riduttivo, in quanto ci sono molti stili di vita pericolosissimi per la diffusione del virus. Basta andare in giro per rendersi conto del poco senso civico dei tanti nei confronti delle regole anti-Covid. Strade affollare a tutte le ore, mancanza di distanziamento, mascherine indossate non correttamente, persino fuori ai bar avventori che condividono la tazza del caffè o la bottiglia della bibita passandosela l’uno con l’altro. Per non parlare delle massaie intente a fare compere in negozi dove non sempre vengono rispettate le norme anti-Covid che si trascinano dietro i propri figli senza mascherina. Tutto ciò per la fronde del ‘no all’ apertura delle scuole é invisibile. Eppure leggendo bene i protocolli di sicurezza nelle scuole, queste sono più sicure di qualsiasi altro posto dove spesso si trovano giovani e meno giovani. Nelle scuole viene misurata la temperatura all’entrata, é fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina, di rispettare il distanziamento di lavarsi e disinfettare le mani spesso, i locali vengono santificati prima e dopo le attività didattiche insomma vengono fatte rispettare tutti i protocolli emanati dal ministero della sanità, e dal comitato tecnico – scientifico. I Dirigenti Scolastici e il personale tutto della scuola in questi lunghi mesi di pandemia si sono formati e oggi gestiscono con capacità, competenza e senso civico la emergenza. In presenza di casi Covid la macchina di sorveglianza e di tutela della salute dei ragazzi e degli operatori scolastici scatta immediatamente sotto la guida attenta del Dirigente Scolastico e dei referenti anti-Covid, nulla viene lasciato al caso.

I genitori dovrebbero essere vigili nell’osservare e avere fiducia nell’istituzione scolastica, anche perché il livello di maturità di un paese di un popolo é dato dalla scuola, quale fucina e palestra di vita.

Michele Izzo













