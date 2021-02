Covid, nel Salernitano scatta chiusura per scuole e ristoranti

123 Visite

Sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado da domani e sino al prossimo 13 febbraio e sospensione delle attività dei servizi di ristorazione limitandoli al solo asporto e consegna a domicilio dalle ore 12 fino alle ore 22. Queste le due misure restrittive principali anti Covid contenute nell’ordinanza sindacale emessa ieri dal primo cittadino di Piaggine, in provincia di Salerno. I provvedimenti restrittivi sono stati adottati a seguito di un sensibile aumento di casi positivi nel piccolo centri degli Alburni. Nella stessa ordinanza sindacale è previsto, tra l’altro, che i bar e le pasticcerie devono rimanere aperti dalle 5 alle 18 soltanto per la vendita per asporto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS