Bimbo di 2 anni ucciso a Castel Volturno, fermato il compagno della madre

Accade a Castel Volturno, dove si è consumata una tragedia familiare. Un bimbo di 2 anni è stato ucciso dal compagno della madre. Si tratta di una coppia di extracomunitari della zona. L’episodio è avvenuto questa mattina durante una lite degenerata tragicamente. Prima la lite e poi l’uccisione del piccolo da parte del compagno della donna di origine ghanese. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Pineta Mare dalla madre, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il bimbo è deceduto per le lesioni riportate. I carabinieri di Mondragone indagano sulla vicenda per la ricostruzione dei fatti. Il compagno della donna è stato fermato su ordine della Procura di Santa Maria Capua Vetere.













