Conte: “Accetto le dimissioni delle ministre di Italia Viva, ho informato Mattarella”

“Le dimissioni di Teresa Bellanova ed Elena Bonetti mi sono state comunicate attraverso una comunicazione via mail” e le “accetto”. “Naturalmente questa sera ho informato della situazione il Presidente Mattarella”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in apertura del Consiglio dei ministri, aggiungendo di aver fatto il possibile per evitare la crisi. Attorno al premier fanno quadrato (per ora) i Cinque Stelle. Dal Pd manifestano rammarico. Renzi, dal canto suo, punta palesemente alla sostituzione dell’attuale premier. Come si proseguirà la crisi? Probabile che Conte speri di trovare un’alternativa a Renzi, che non sia però la raccolta di pochi responsabili. Su tal punto, infatti, Mattarella è stato chiarissimo.













