Ultim’ora a Marano: in azione i carabinieri che tra il corso Europa e piazzetta adiacente il Moulin Rouge, in prossimità della Chiesa San Ludovico D’Angiò. I militari hanno multato diversi giovani. Il motivo della sanzione riguarda le inosservanze delle misure per il contenimento del contagio da Covid, ovvero mancanza delle mascherine e assembramento.













