A Mugnano 25 anziani ospiti di una casa di riposo saranno vaccinati domani. E’ il primo caso in provincia

E’ il primo caso nell’area a nord di Napoli. Gli ospiti e i dipendenti in servizio presso una casa albergo di Mugnano, saranno i primi a sottoporsi al vaccino. Una casa di riposo per anziani, Villa Giusy, riceverà domani la visita degli operatori dell’Asl Napoli 2 nord che effettueranno, con l’ausilio di una postazione mobile, le prime vaccinazioni anti Covid. Il vaccino sarà somministrato a 25 anziani e 9 dipendenti della casa di riposo ubicata in via Salvo D’Acquisto. Così, Cinzia Pagano, titolare della struttura: “Siamo la prima casa di riposo in cui si eseguiranno le vaccinazioni e siamo orgogliosi del nostro lavoro. In tanti mesi di pandemia, grazie all’impegno di tutti e alla professionalità degli operatori, non abbiamo avuto alcun contagiato”.













