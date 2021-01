Marano, caos alle Poste: intervento urgente di ripristino dell’App per prenotazioni online. La richiesta dell’associazione “Lo Sportello del cittadino”

297 Visite

Quale presidente dell’associazione Lo Sportello del cittadino, e legale di tanti cittadini rivoltisi a me, per avere risposte e aiuto celere e risposte certe, ad oggi inevase, faccio presente che l’ applicazione P.T. per prenotazioni on line di Poste non consente in nessuna giornata e fascia oraria le prestazioni online e, in nessun modo, sono state prese misure idonee alla gestione dell’emergenza Covid per chi è all’ esterno degli uffici di Poste italiane. Mi riferisco in particolare agli uffici di Marano di Napoli, in cui si sono evidenziati molti assembramenti , e nessuna gestione per anziani, disabili e quanto altro, addirittura le dirigenze non rispondono alle utenze preposte, pertanto chiediamo e chiedo, in proprio e per i vari cittadini, interventi celeri al fine del ripristino con idonee misure sia per lo sportello centrale di via Nuvoletta, che di San Rocco di Marano di Napoli, diventati impossibili e impraticabili, con disservizi e ritardi nelle utenze, pagamenti e prelievi soprattutto per i più anziani, poco avvezzi alle misure informatiche, tra l’ altro non funzionali, come per la prenotazione on line ad esempio.

Avvocato Beniamino Esposito













