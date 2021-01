Covid Calvizzano, allestito drive in per i cittadini dove potersi sottoporre al tampone. Ultimo bollettino, 3 deceduti

253 Visite

*Ricoverati in T.I: 0

*Ospedalizzati: 4

*In isolamento domiciliare: 72

Inoltre il Comune di Calvizzano, in collaborazione con i medici di base e l’Azienda Sanitaria locale, ha allestito un drive in per tamponi antigenici su prenotazione. Il drive in è in via Galiero. Le prenotazioni devono passare per il proprio medico di base.