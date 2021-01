Fu un proiettile vagante a colpire Teresa Aruta, la 52 enne di Mugnano ferita a Capodanno. Sciolto il dubbio dopo l’operazione

220 Visite

Sciolto il dubbio dopo l’operazione. A colpire la signora Tersa Aruta, la 52 enne ferita la notte di Capodanno a Mugnano, fu un proiettile vagante e non una scheggia di petardo come si era in un secondo momento immaginato. La donna, residente a Roma ma originaria della provincia di Napoli, è stata operata oggi al Cardarelli. Sta bene, ma la prognosi resta riservata in attesa di ulteriori accertamenti.













