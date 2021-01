Marano-San Rocco. “Senza acqua da stamani, disservizi pagati a caro prezzo”: la denuncia dei residenti

247 Visite

In via San Rocco, come in altre zone della città, manca la fornitura idrica dalle ore 13:00 di stamani e cittadini non viene comunicato nulla in merito a guasti o interruzioni momentanei di acqua.

Riportiamo lo sfogo dei residenti: “‘E inconcepibile che succedano queste cose nel 2021, un fatto gravissimo che il cittadino debba trovarsi in questa situazione, debba sopportare, sempre per inadempienze politiche, per incuria e menefregismo di chi deve gestire un servizio per i cittadini che vengono invece continuamente vessati”.

Continuano aggiungendo: “I costi della fornitura idrica sono aumentati in maniera scandalosa e senza un valido motivo, paghiamo balzelli indecifrabili e poi si permettono di non essere in grado di riparare un disservizio idrico?!” Altri residenti esclamano: “È uno scempio politico di gente che non è degna di rappresentare noi cittadini“. Insomma, i residenti pare che abbiano perso la pazienza nel continuare a subire disservizi continui che vanno dall’assenza di acqua nelle case alla mancanza di illuminazione pubblica. Sperano in un intervento immediato, o quantomeno, in una risposta da parte dell’ente cittadino.













