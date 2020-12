Napoli, Nappi (Lega) “Interrogazione a De Luca su aiuti a imprese”

78 Visite

“Le immagini della mareggiata di ieri che hanno devastato il lungomare di Napoli, sono un colpo al cuore. Non bastavano il Covid, le chiusure prolungate, la mancanza dei sostegni economici a penalizzare le attività economiche. Ora anche il maltempo”. Così in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e membro della Commissione Attività produttive, che sul tema ha annunciato la presentazione di un’interrogazione al presidente De Luca per chiedere “di sostenere questi imprenditori a rialzarsi”. “È dovere della Regione restituire dignità ai lavoratori e alle imprese colpite da questa ennesima tragedia. Bisogna passare dalle parole ai fatti. Oggi più che mai”, ha concluso.













