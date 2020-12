Accadde oggi: la prima esecuzione di Silent Night, il canto di Natale più amato

58 Visite

Oggi ricordiamo una tra le canzoni di Natale più famose di tutti i tempi: Silent Night. In italiano “Astro del Ciel“, in tedesco “Stille Nacht, heilige nacht“. È stata ovviamente tradotta in quasi tutte le lingue del mondo. Di origine austriaca, è stata tradotta in più di 300 tra lingue e dialetti. Insegnata ai bambini di tutto il mondo, come nasce in realtà? Scopriamone insieme la storia.

La prima esecuzione del brano risale proprio al 24 dicembre 1818. Due voci soliste accompagnate da una chitarra. Così, in un piccolo borgo dell’Austria, venne eseguito per la prima volta Stille Nacht, il canto di Natale più amato in assoluto.













