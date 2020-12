Omaggio a Maradona, Di Fenza: “Approvato ordine del giorno per acquisto Centro Soccavo”

213 Visite

NAPOLI, 23 DIC – E’ stato approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno sull’acquisizione del Centro Paradiso di Soccavo da parte della Regione Campania. Lo rende noto il consigliere regionale dei “Moderati” Pasquale Di Fenza “Si realizza – afferma Di Fenza – la proposta di far nascere un centro di formazione giovanile e un museo dedicato a Maradona nel Centro Sportivo Paradiso di Soccavo. La Giunta regionale, tramite gli assessori competenti, si impegna a svolgere un esame ricognitivo tecnico-amministrativo finalizzato all’ acquisto del bene da destinare ad un museo calcistico con annessa struttura ricettiva. “Iniziamo così il primo passo per riqualificare il “Centro Sportivo Paradiso”, un luogo che è destinato a rinascere come simbolo di Napoli e del suo legame con Maradona”, conclude il consigliere dei “Moderati”. (ANSA).













