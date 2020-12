Bacoli, cagnolino da tempo in canile adottato da una famiglia di Monza

137 Visite

Un cagnolino di Bacoli, da lungo tempo in canile, è stato adottato da una famiglia di Monza. Ha 11 anni ed ha finalmente trovato una casa. Vederlo prima malinconico, triste, ed oggi felice, è davvero una gioia. Ringrazio i volontari dell’associazione FATA che stanno facendo un lavoro enorme a tutela dei nostri amici a quattro zampe. Tirandoli fuori dalle gabbie. Dalle reti alla poltrona. Una storia bellissima. In più, il Comune di Bacoli risparmierà 1000 euro l’anno (ossia il costo per mantenere un cane randagio in canile). È una cifra che forse pesa poco, ma che ha un valore morale altissimo. Continuiamo così, insieme. Un passo alla volta. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













