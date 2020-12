Villaricca, domani consegna dei buoni spesa a 1119 famiglie presso l’area fiera

92 Visite

BUONI SPESA, DOMANI (23 DICEMBRE) CONSEGNA DEI TICKET A 1119 FAMIGLIE

Abbiamo appena terminato la graduatoria, dopo aver esaminato tutte le richieste. Abbiamo lavorato sodo per garantire in tempi record la consegna dei buoni spesa prima di Natale. Domani, 23 dicembre, saranno distribuiti i ticket a 1119 famiglie. Per coloro che non sono in regola con la documentazione, abbiamo evitato la definitiva esclusione dall’elenco ed avranno 15 giorni di tempo per integrare la richiesta e ricevere comunque, dopo Natale, il sostegno previsto. Nel frattempo inizieremo a consegnare 1119 buoni offrendo una risposta immediata frutto del lavoro sinergico tra amministrazione e ufficio competente.

Sin da subito e per tutta la mattinata di domani, l’ufficio sta contattando e contatterà gli aventi diritto per invitarli al ritiro dei buoni presso l’area fiera di Villaricca (vicino caserma carabinieri), al corso Italia, dalle ore 16.

Un ringraziamento all’ufficio Politiche sociali e all’assessore Loredana Granata per l’efficienza dimostrata; un plauso alla Protezione civile che è riuscita in un solo pomeriggio ad organizzare l’area delimitando i percorsi in entrata e in uscita dei cittadini affinché tutto si possa svolgere in totale sicurezza.

Il lavoro di squadra fa sempre la differenza. Siamo stanchi ma soddisfatti. Nessuno resterà indietro. #MariaRosaria #IlSindaco













