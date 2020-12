Napoli, Di Fenza: “350 famiglie in via Emilio Scaglione senza acqua. Contattata la Napoli Servizi”

147 Visite

“Ci sono 350 famiglie in via Emilio Scaglione, a Napoli, da questa mattina senza acqua. C’è anche una manifestazione in corso perché si è verificata una rottura alla condotta idrica. Ho contattato la Napoli Servizi, perché non è competente l’ABC. Come al solito, quando deve intervenire il Comune di Napoli ci sono tantissime difficoltà. C’è carenza di personale e organizzazione al di sotto della media. Mi sono fatto carico del problema e attendiamo interventi al più presto”. Così il consigliere regionale Pasquale Di Fenza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS