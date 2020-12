JUVE-NAPOLI, CESARO (FI): “FINALMENTE BUONA NOTIZIA IN QUESTO 2020”

51 Visite

“Giustizia è fatta. Accolto il ricorso del Napoli. Juve – Napoli si rigioca e in più tolto il punto di penalizzazione agli azzurri. Finalmente una buona notizia in questo 2020!”. Lo scrive su Facebook Armando Cesaro (FI) commentando la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha annullato senza rinvio la decisione del Giudice Sportivo che aveva decretato la sconfitta a tavolino del Napoli (ed un punto di penalizzazione) per la mancata presenza della squadra al match di Torino del 4 ottobre scorso.













