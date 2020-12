Melito, Covid e stabilizzazione LSU. L’appello di Mottola all’opposizione: “Serve unità, non divisione”

183 Visite

Quella iniziata oggi è probabilmente la settimana più delicata nella storia della

nostra città, che in un modo o nell’altro non potrà essere dimenticata.

Come è noto, mercoledì in prima convocazione e venerdì in seconda, il consiglio

comunale sarà chiamato a pronunciarsi sul bilancio preventivo 2020, la cui mancata

approvazione comporterebbe il commissariamento dell’Ente e la rinuncia alla

stabilizzazione di 30 lavoratori socialmente utili in condizioni di precariato da 25

anni.

Più volte ci siamo appellati al senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali

ed in particolar modo a quelli che siedono tra i banchi dell’opposizione o che in

precedenza sono stati parte integrante dell’amministrazione Amente.

Melito, è bene ricordarlo a chi è già con la testa alla campagna elettorale, è tuttora

in emergenza sanitaria. Il Covid continua a minacciare la nostra città, dopo averla

fatta piangere 10 volte dall’inizio dell’epidemia e dopo aver portato via il nostro

sindaco Antonio Amente.

Riteniamo doveroso in questa fase mettere da parte le divisioni politiche e partitiche

e portare tutti insieme Melito fuori dall’emergenza. Non siamo noi a chiederlo, ma è

la stragrande maggioranza della cittadinanza a volerlo: i melitesi nei giorni scorsi si

sono apertamente schierati contro il commissariamento ed è opportuno che chi li

rappresenta tenga in debita considerazione un pronunciamento popolare quasi

plebiscitario.

D’altra parte non si può trascurare il dramma lavorativo di ben 30 lsu che soltanto

con l’approvazione del bilancio preventivo vedrebbero realizzato un sogno lungo 25

anni.

Una questione umana, ma anche logistica. Tutti i consiglieri comunali sono ben a

conoscenza dell’essenzialità dei lavoratori socialmente utili per il funzionamento

della macchina comunale.

Il nostro Comune è fortemente sottorganico e le condizioni economiche non ci

permettono neanche lontanamente di poter predisporre un forte e serio piano

occupazionale.

Abbiamo, dunque, il dovere di non lasciarci sfuggire l’occasione di contrattualizzare

questi lavoratori, anche e soprattutto in virtù dei contribuiti governativi che

arriverebbero in caso di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2020.

La mancata stabilizzazione di questi 30 lavoratori, a cui va tutta la nostra vicinanza,

avrebbe effetti catastrofici per l’Ente: diversi uffici sarebbero, infatti, costretti a

chiudere e l’erogazione di servizi indispensabili per la nostra popolazione non

sarebbe più possibile.

A tal fine, è utile ricordare che la proposta dell’opposizione, seppur apprezzabile,

non può avere modo di essere approvata come evidenziato dai Revisori dei Conti e

dallo stesso Ufficio Ragioneria dell’Ente: pertanto l’unica strada percorribile per la

stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili è l’approvazione del bilancio

preventivo 2020.

Facciamo appello alla coscienza e al senso di responsabilità di tutti i consiglieri

comunali: dimostriamo in questo grave periodo emergenziale dal punto di vista

sanitario e lavorativo di saper mettere da parte le divisioni politiche.

Melito in questi mesi ha bisogno di 24 consiglieri comunali che con pari dignità si

occupino della gestione della nostra città, rendendosi protagonisti di un governo di

salute pubblica, la cui definizione non è mai stata appropriata quanto in questo

momento. Nota stampa del vicesindaco di Melito Luciano Mottola.













