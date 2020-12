“Invecchio e tutti pensano alla mia eredità. Donerò tutto in beneficenza”. L’ultimo messaggio di Maradona

208 Visite

Ancora polemiche intorno alla morte di Maradona. I figli (legittimi o presunti) si preparano a spartirsi un’eredità stimata intorno ai 90 milioni di dollari e ad avanzare le proprie richieste sul patrimonio del pibe de Oro. Un pibe de oro che comprenderebbe soldi, beni immobili, partecipazioni azionarie, regali privati, auto di lusso, proprietà di marche e molto altro. E fa specie accorgersi che già un anno fa l’ex numero 10 aveva lanciato un messaggio premonitore riferendosi proprio a quello che sarebbe successo dopo la sua scomparsa. In un video condiviso sui social, Maradona aveva detto: “So che ora, invecchiando, si preoccupano di più di quello che lasci che di quello che fai. E io non… dico a tutti che non lascerò loro niente! Donerò tutto. Tutto quello che ho gestito nella mia vita, lo donerò in beneficenza.”













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS