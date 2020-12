Pd Marano, l’ora della resa dei conti si avvicina: a breve il summit tra il segretario provinciale e cinque consiglieri

304 Visite

C’è grande attesa per il summit che si terrà (la data non è ancora chiara, c’è chi parla di uno o due giorni) tra il segretario provinciale del Pd Marco Sarracino e i cinque consiglieri, Pasquale Coppola, Annarita Savanelli, Antonio Nastro, Mimmo Paragliola e Maria Accongiagioco, che hanno votato il bilancio dell’amministrazione Visconti pur avendo il partito ricevuto dal sindaco uno sganassone sul caso Galeota, ovvero lo stralcio del progetto finalizzato alla realizzazione di una scuola nel complesso abusivo acquisito da tempo al patrimonio comunale. Sarracino incontrerà i cinque che non hanno battuto ciglio e che, imperterriti, continuano (nonostante le evidenze) a difendere a spada tratta una giunta su cui tra un po’ si abbatterà anche la scure della prefettura e del Viminale.

L’ente, infatti, è a un passo dallo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata. Cosa dirà Sarracino ai cinque consiglieri non è dato sapere: li inviterà a prendere le distanze da Visconti? Si rifugerà nel più classico del politichese, optando dunque per la strada della mediazione, finalizzata ad evitare di spaccare ulteriormente il partito, o si lascerà convincere dalle loro motivazioni? Tempo qualche giorno e sapremo come e se andrà in archivio l’ultima querelle in salsa Pd.













