Nelle palazzine a ridosso di via Arbusto a Marano è andato in fiamme un appartamento. Secondo le prime ricostruzioni, sembra ci sia stato un corto circuito provocato da un computer. In casa non c’era nessun in quel momento. Sul posto due pattuglie dei vigili del fuoco. Nessun ferito. Seguono aggiornamenti.













