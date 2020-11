Scuole, anche il sindaco di Giugliano è orientato verso un rinvio dell’apertura delle scuole

221 Visite

Riguardo il ritorno in aula degli studenti della Campania previsto per il 24 novembre, come stabilito dall’ultima ordinanza di De Luca, il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi dice di essersi impegnato con la Giunta in fitti colloqui con i dirigenti scolastici della città, con l’ASL e con la Regione per prendere una decisione che tenga conto dei dati forniti dall’epidemiologia. Ebbene, Pirozzi è orientato verso un nuovo rinvio. Probabile dunque che nei prossimi giorni possa arrivare una nuova ordinanza che tenga le scuole aperte solo attraverso la didattica a distanza. Tra l’altro, negli ultimi due giorni, nel territorio di Giugliano si sono registrate altre due vittime. Ecco, il cordoglio del sindaco: “Alle famiglie vanno le condoglianze di tutta l’amministrazione comunale”.













