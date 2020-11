George Clooney ha regalato un milione di dollari ai suoi amici

George Clooney ha deciso di regalare a 14 dei suoi migliori amici un milione di dollari a testa, questo perché, agli inizi della carriera, quando era un attore poco conosciuto, gli sono stati vicini nei momenti peggiori della sua vita. Non capita praticamente mai di ricevere un’eredità consistente dai parenti, né tanto meno un regalo così da un amico, invece George Clooney ha deciso di ripagare in questo modo alcuni dei suoi amici che gli sono stati vicini nei primi momenti della carriera. L’attore ha deciso di donare loro un milione di dollari netto a testa, pagando anche le tasse su questa somma. Il sex simbol di Hollywood ha raccontato che l’idea gli è venuta nel 2013 all’epoca dell’uscita del thriller fantascientifico “Gravity”, film che ottenne 10 nominations all’Oscar. Per George Clooney quello è stato un periodo particolarmente fortunato della sua carriera e della sua vita. Oltre alla pellicola di successo, nel 2013 ha conosciuto Amal Alamuddin, che in un secondo momento sarebbe diventata sua moglie.