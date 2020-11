Napoli, Francesca Lombardi è la nuova vice coordinatrice per autonomi e partite iva

70 Visite

Francesca Lombardi candidata alle regionali in Campania per la lista” Caldoro presidente”, da oggi è là nuovo vice coordinatrice di Napoli per autonomi e partite iva. Oggi, in data 17-11-20, dichiara Geppy Verniero vice coordinatore regionale, siamo fieri per questo nuovo ingresso di spessore all’interno del nostro movimento. Insieme a Francesca faremo un piano di sviluppo territoriale per dare supporto a tutti gli autonomi e partite iva di Napoli, da oggi saremo attivi sempre di più sul territorio. Francesca si occuperà dello sviluppo del movimento nelle svariate municipalità di Napoli e supporto tecnico politico a tutte le attività commerciali e professionisti. Geppy Verniero, vice regionale e Giuseppe Calvanese resp. regionale, le augurano un futuro “roseo”.

Nota stampa di Geppy Verniero













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS