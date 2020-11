Carabiniere aggredito, Patriarca (FI): “Solidarietà al militare vittima di un gesto vile”

109 Visite

NAPOLI – «Esprimo la più convinta solidarietà, a nome mio e di tutta Forza Italia, al maresciallo dei carabinieri rimasto vittima di una brutale aggressione da parte di un 21enne, a cui il militare dell’Arma aveva chiesto soltanto di indossare la mascherina». Lo ha dichiarato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, in merito a quanto avvenuto nella giornata di ieri su un treno della Cumana. «Purtroppo assistiamo all’ennesima azione vile nei confronti di un tutore dell’ordine, di un uomo dello Stato che stava svolgendo il proprio dovere a difesa e a disposizione della collettività – ha continuato l’esponente azzurra -. Chiediamo rigore contro comportamenti del genere, sconsiderati e sprezzanti per tutti i cittadini, oltre che per la divisa». «Mi duole apprendere che mentre il maresciallo, ricoverato in ospedale e in attesa di sottoporsi a un intervento chirurgico per la frattura del setto nasale e per una lesione all’indice della mano destra, provocata da un morso, l’autore del gesto è già tornato a piede libero», ha detto ancora Patriarca. «Rinnovando al maresciallo e a tutta l’Arma la mia vicinanza, invito tutti i cittadini al rispetto delle misure anticontagio, e al rispetto di chi, come il maresciallo rimasto ferito nell’aggressione, è tenuto, per il bene di tutti, a far rispettare le regole», ha concluso la capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.













