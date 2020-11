Mertens in rete col Belgio e promessa al Napoli: “Voglio giocare altri 2 anni con quella maglia”

93 Visite

Due a zero il punteggio finale che ha regalato, anche con gol di Dries Mertens, la vittoria al Belgio contro l’Inghilterra e la conferma nel primo posto del girone. Mertens si è lasciato andare ai microfoni dei media raccontando la sua idea di finire la carriera a Napoli:

“Chiudere la carriera in Belgio? Non penso. Ho un contratto col Napoli per altri due anni. Spero di poter giocare lì per molto tempo. Forse dopo che appenderò gli scarpini al chiodo potrei tornare a vivere in Belgio come dirigente. E’ strano giocare con gli stadi vuoti senza pubblico” .













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS