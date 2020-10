Quarto, Sabino: “Cimitero chiuso nei giorni di commemorazione dei defunti”

123 Visite

A decorrere dal giorno 24 ottobre e fino al giorno 30 ottobre compreso, il cimitero comunale rispetterà i seguenti orari:

– dalle 8:00 alle 16:00 (con ultimo accesso alle 15:30) entrando dal solo varco principale

Inoltre, la visita presso le cappelle funerarie private e all’ipogeo potrà avvenire solo con ingresso singolo, previo rispetto dell’obbligo di indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza.

Dal giorno 31 ottobre al giorno 2 novembre 2020, invece, salvo nuove disposizioni, il cimitero comunale sito in via Dante Alighieri resterà chiuso al pubblico, salvo l’esecuzione di servizi non procrastinabili.

Così il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS