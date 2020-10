Covid, colloquio De Luca-Speranza: “Tavolo con il Governo per un piano socio economico”

184 Visite

#CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il ministro della Salute Roberto Speranza, al quale ho anticipato l’urgenza di istituire un tavolo congiunto Regione-Governo per la definizione di un Piano socio-economico a sostegno di tutte le categorie produttive (dell’industria, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura). Sarà chiesto, nel tavolo, anche l’allargamento dei congedi parentali per i genitori di minori e misure di sostegno alle strutture sanitarie private in caso di emergenza posti letto.

La Regione invierà a breve una lettera alle associazioni di categoria e alle stesse Camere di Commercio che potranno far pervenire le proprie proposte da sottoporre al Governo, già nella giornata di lunedì prossimo.

Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.













