E’ leghista il primo sindaco musulmano italiano

Si chiamo Moreno Marsetti ed è stato recentemente eletto sindaco di Malo, piccolo comune della provincia di Vicenza.

musulmano e leghista a insediarsi in un comune vicentino. Marsetti, già in passato assessore, è il primo sindacoa insediarsi in un comune vicentino.

“ Sarò il sindaco di tutti i maladensi “, ha dichiarato Marsetti, che ha specificato di non essere un musulmano praticante. “ Non mi aspettavo queste percentuali, è un gran risultato. È stato premiato il mio lavoro negli ultimi cinque anni come assessore. È una grande emozione “.













