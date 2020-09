Villaricca, si dimettono a sorpresa assessore e vicesindaco e la Punzo non la prende bene: “Sono sorpresa, azzererò la giunta”

113 Visite

AI CITTADNI VA SEMPRE DETTA LA VERITÀ…

Cari cittadini, dopo un’altra giornata intensa, scrivo questo post per fare chiarezza rispetto a quanto sta accadendo. Anche per smascherare strumentalizzazioni e fare definitivamente chiarezza. Senza ipocrisie.

Il gruppo “Apertamente” ha ritenuto, nell’ambito di una dialettica politica interna, di sostituire il proprio rappresentante in giunta che per questo fa pervenire le sue dimissioni. Naturali e legittime. Il fulmine a ciel sereno che ha colpito anche me di sorpresa riguarda la decisione dell’assessore Cacciapuoti e del vicesindaco Mastrantuono che hanno deciso di dimettersi a otto mesi dal voto. Dopo quattro anni e mezzo di partecipazione, totale condivisione e concertazione su tutte le scelte adottate dall’esecutivo e dalla maggioranza. Così come dimostrano gli atti amministrativi. Ma bisogna dire la verità ai cittadini, senza lasciare spazio ad eventuali strumentalizzazioni che pure non sono mancate.

Personalmente per quanto dispiaciuta, almeno sotto il profilo personale, so bene di essere il sindaco di questa città; prima di essere la guida di una coalizione politica e di una maggioranza di governo, sono il primo cittadino, il responsabile dell’amministrazione e quindi ho necessità di garantire un governo stabile al paese com’è stato fino ad oggi.

Ecco perché nelle prossime ore provvederò ad un azzeramento della giunta per varare un nuovo esecutivo che riesca a garantire un rush finale di consiliatura puntando innanzitutto all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato dopo l’ok arrivato dal MeF. A testimonianza dell’ottimo lavoro che stiamo mettendo in campo per risanare le casse comunali.

Un nuovo esecutivo che si occuperà anche di preparare il terreno in vista della prossima amministrazione, quella post voto, che avrà il compito di completare il risanamento finanziario e di pari passo iniziare a programmare un ritorno alla normalità, fatto di soluzioni ai problemi, di servizi, di grandi opere e di finanziamenti da portare sul nostro territorio. Con competenza e tanto amore per Villaricca.

Andiamo avanti con la consapevolezza di avere la coscienza a posto e la volontà di dare, come sempre, il massimo per la nostra terra e per le future generazioni.

Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca













