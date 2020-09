Marano, elezioni regionali. Fratelli d’Italia: “Soddisfatti per il risultato, riapriremo la sezione per aumentare la presenza sul territorio”

189 Visite

Nella sconfitta non ci possiamo di certo dire amareggiati. Emilio Martino, coordinatore di Fratelli d’Italia a Marano commenta così la rielezione di De Luca: le elezioni appena trascorse ci danno l’immagine di un centrodestra a pezzi, incapace di creare alternative valide e credibili ma allo stesso tempo offrono uno spunto di riflessione importante ma a quanto pare dimenticato: dove la politica è credibile ottiene la fiducia dei cittadini.

In un contesto come quello venutosi a creare in questa campagna elettorale, con un De Luca lanciatissimo verso una facile riconferma ed un Caldoro non all’altezza della situazione, riuscire ad ottenere quasi il 7% dei voti deve essere uno sprono per continuare sulla strada delineata a Marano, molto pragmatica ed a favore del buon Governo; non a caso i due neo Consiglieri regionali eletti tra le fila di Fratelli d’Italia hanno ottenuto un ottimo consenso sul nostro territorio, in particolare Marco Nonno che qui ha raccolto ben 323 preferenze grazie all’aiuto di una squadra coesa. Prossimamente riapriremo la locale sezione di Fratelli d’Italia per aumentare sempre di più la nostra presenza sul territorio e diventar ancor più fermamente un punto di riferimento per tutta la cittadinanza, conclude Alfonso Pezzella, portavoce del partito di Giorgia Meloni.

