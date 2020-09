Referendum, Regionali e Comunali: urne aperte in tutta Italia. Tra paura del contagio e rischio astensionismo

107 Visite

Il gran giorno è arrivato. Urne aperte in tutta Italia. Si vota per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche per il rinnovo di diversi consigli regionali e comunali. Un test politico di portata nazionale, insomma. Paura del contagio e rischio astensionismo sono le incognite di questa tornata elettorale. Migliaia di scrutatori e presidenti di seggio hanno dato forfait. Si vota oggi e domani fino alle ore 15.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS