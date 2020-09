Vigili del Fuoco a Giugliano: il distaccamento è realtà

208 Visite

Un percorso lungo 4 anni, ma che giunge al suo giusto epilogo: Giugliano avrà il distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Ad annunciarlo un documento ufficiale del Ministero dell’Interno ed in un video il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia.

Era il 9 marzo 2016 quando l’on. Salvatore Micillo, atttraverso una interrogazione parlamentare, lo richiese al Ministro dell’Interno Angelino Alfano. La risposta fu negativa.

Costruttivo e risolutivo il dialogo con l’Amministrazione commissariale guidata dal Dr. Cimmino. Tale interlocuzione e la disponibilità di tutti gli attori, infatti, hanno dato inizio al percorso che ha permesso un distaccamento dei Vigili del Fuoco atteso da 30 anni.

Numerosi sono stati, infatti, gli incontri presso il Municipio di Giugliano e i sopralluoghi per individuare una struttura adeguata.

“30 anni di attesa e di promesse sono tanti. Grazie a questo governo, al Movimento 5 Stelle ed al lavoro certosino di mediazione svolto dal 2016 ad oggi, Giugliano avrà il suo distaccamento dei Vigili del fuoco”. Così l’on. Salvatore Micillo, componente della VIII Commissione (Ambiente) e già Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente.

“Va al suo posto definitivamente un altro importante tassello della lotta contro i roghi. – Prosegue Micillo – Il distaccamento renderà più celeri gli interventi di estinzione degli incendi nell’area vasta di Giugliano e nei comuni limitrofi. Rappresenterà, inoltre, un ulteriore presidio di legalità sul territorio. Rappresenta per me un sogno che si avvera – continua l’on. Micillo – ma c’è ancora tanto altro da fare nello smantellamento della filiera dei rifiuti illegali maggiore responsabile dei roghi nella terra dei fuochi. Ringrazio per l’interessamento e il sostegno il Ministro dell’Interno Lamorgese, il Sottosegretario all’Interno Sibilia, i Vigili del Fuoco nella persona del dr. Dattilo in rappresentanza di tutto il Corpo nazionale e regionale, Il Commissario Prefettizio di Giugliano Dr. Cimmino e le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Conapo”.