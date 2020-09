Elezioni a Giugliano, Sofia Hamza (Lega): “Basta chiacchiere per Giugliano, la sinistra promette da anni”

139 Visite

“Sono Sofia Hamza, ho 18 anni e ho scelto di metterci la faccia e l’impegno. È facile, troppo facile muovere critiche senza però mettersi in gioco. Sono consapevole che la mia giovane età può essere, forse, mal vista, nonostante ciò voglio spendere tempo e fatica. Un impegno in politica per contribuire a rendere Giugliano un paese più vivibile per chi intende crescere in una comunità che sappia favorire le relazioni e dare maggiori spazi e opportunità a chi sceglie di costruire un futuro per sé e per la propria famiglia. In questa tornata elettorale la sinistra sta promettendo le stesse cose che ha promesso 5 anni fa: via le ecoballe e il potenziamento della Zona industriale di Giugliano. Tutte bugie e false promesse. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Abbiamo assistito solo ad un accanimento sull’edilizia di “necessità”. Patti chiari: noi della Lega, insieme al candidato sindaco Pietro Maisto, ci impegneremo per realizzare, come in tanti comuni del nord dove ci viene riconosciuta una buona amministrazione, il nostro programma per la città di Giugliano. Con il buon governo della Lega, zero chiacchiere e più Giugliano”.

