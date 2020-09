L’appello della famiglia di Marco in coma per un incidente stradale: “Urge sangue per trasfusione”

309 Visite

Si chiama Marco,ha 22 anni ed è di Afragola. Attualmente è ricoverato, in condizioni disperate, all’ospedale San Paolo di Napoli. Secondo i fatti, il ragazzo aveva appena terminato di lavorare e stava facendo ritorno presso la propria abitazione, quando è rimasto vittima di uno scontro fatatale

Marco è in coma e per poter sopravvivere ha bisogno di trasfusioni di sangue. I familiari e conoscenti hanno fatto un appello di aiuto in cerca di donatori.













