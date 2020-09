CAIVANO: sfila un portafogli da una borsa ma viene rintracciato e arrestato dai carabinieri

192 Visite

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per furto Arturo Nardi, 19enne di Afragola già noto alle ffoo.

Ha rubato il portafogli dalla borsa di un cliente di un bar di Afragola e si è allontanato furtivamente. Il proprietario del portafogli si è accorto del furto e ha allertato i carabinieri.

Grazie alla visione delle immagini di video sorveglianza installate nel bar, i militari hanno ricavato dati sufficienti a rintracciare il giovane. Dopo poco, infatti, hanno individuato Nardi mentre passeggiava lungo le vie limitrofe. E’ così finito in manette ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.













